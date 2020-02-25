شاهدوا.. الطيار يرد على كلام محمد رمضان في إطلالته التلفزيونية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 12:52 صباحاً - استدعى تصريح ​محمد رمضان​ في حواره مع الإعلامي وائل الأبراشي ضمن برنامج التاسعة في على التلفزيون الرسمي السبت 22 شباط/ فبراير 2020 رداً من الطيار الموقوف عن العمل ​أشرف أبو اليسر​ وذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ضمن مدخلة هاتفية في برنامجه “الحكاية” رافضاً العرض الذي تقدّم به رمضان بدفع مرتبه خلال فترة فصله عن العمل، بالقول: ” مش أنا… عيب أوي كده”، وأكدّ على أحقيته بالتعويض، الذي يتضمن بحسب قوله “شقيّن.. مادي يتعلق بخسارته الـ 3.5 سنوات المتبقية له من عمله، والطريقة التي خرج فيها من العمل، وأبقى باب الصلح والتفاوض مفتوحاً مع خصمه، بحضور فريقيهما القانونيين”،



ونفى أشرف أبو اليسر مزاعم رمضان بابتزازه له، موضحاً عبارة “هنا مفيش حكومة”، التي حاول الأخير توريطه بها، ولفت إلى أنه تقدّم فعلياً “منذ أسبوع” بالتماس لكلٍ من وزارة الطيران المدني ومجلس الشعب المصري، لإعادة النظر في قرار فصله من العمل، بدلاً من توجهه للقضاء المختص، والطعن على الحكم الصادر بحقّه.