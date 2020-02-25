شاهد.. صافيناز تثير الجدل بشال شفاف يبرز مفاتن جسدها ومتابع يطالبها بالتحشم”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 12:52 صباحاً - دائمًا ما تثير الفنانة الاستعراضية صافيناز الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الصور التي تنشرها من خلال حساباتها الخاصة وأبرزهم موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”،

ونشرت صافيناز مجموعة من الصور التي وصفها الجمهور بالجريئة، مما أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وظهرت صافيناز في الصور بملابس الرقص والتي اكتفت بارتداء حمالة صدر بنفسجي وشال شفاف يبرز مفاتن جسدها، وانهالت عليها الانتقادات اللاذعة من متابعيها، وطلب رواد مواقع التواصل بارتداء تلك الملابس في حفلاتها فقط وليس في العلن من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت أبرز تعليقات الجمهور الإيجابية كالآتي: “انتي أزاي كده”، “صافيناز أنتي من الأخر”، “بجد أنا مشفتش كدة”، “ياريت يا أخت صافيناز تتحشمي شوية”.

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أثارت الراقصة الاستعراضية صافيناز، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لها، بـ “البيبي دول الأسود”، وظهرت خلال الصورة بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية قميص نوم أسود، وتضع مكياج صاخب، وشعر منسدل على كتفيها.

وأبدى عدد من جمهور الراقصة استيائهم، من هذه الصورة حيث وصفها البعض بالجريئة والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.