الإمارات تدعم الصين في مواجهة "كورونا": "ابقِ قوية يا ووهان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دولة الإمارات تضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة ما تشهده من انتشار لفيروس "كورونا" الجديد في بعض المدن الصينية، وأعربت عن ثقتها التامة بجهود الصين في الاستجابة الفاعلة والإدارة الحكيمة لهذا الوضع.

الإمارات تؤكد تضامنها مع الصين في مواجهة كورونا

الصين تتراجع عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي في ووهان



وتأتي هذه المبادرة في إطار موقف التضامن القوي الذي أبدته دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ونهجها الإنساني الراسخ واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة للصين وشعبها، والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.



Advertisements

وأكدت الإمارات ثقتها بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة واحتواء انتشار فيروس كورونا وتضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة وشعبها في كل الظروف.

وفي حملة التضامن مع الصين أضيء في أبوظبي على مباني "الكابيتال جيت" وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد علم الصين.

أما في دبي فقد تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني، وفي مدينة العين أضيء استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصيني.