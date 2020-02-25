"سهران" لعمرو دياب تسقط "بنت الجيران" من الأول إلى الرابع

أعلن تطبيق أنغامي عن تصدر ألبوم "سهران" للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا في مصر.

وتصدرت أغنية "هيعيش يفتكرني" قائمة الأعلى سماعا على أنغامي منذ طرح الألبوم يليها أغنية "جميلة" ثم أغنية "مكانك في قلبي".

في حين تقهقر حسن شاكوش بمهرجان "بنت الجيران" إلي المركز الرابع بعد أن كان متصدرا الأكثر استماعا على أنغامي قبل طرح ألبوم "سهران".

وكان عمرو دياب قد طرح ألبومه "سهران" مساء الأربعاء 12 فبراير الجاري وذلك عبر خدمات إحدى شركات المحمول الشهيرة.

وفور طرحه تصدر الألبوم الكلمات الأكثر بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك موقع البحث الشهير جوجل.

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ومن ناحية أخرى يطرح عمرو دياب الألبوم كاملا اليوم عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب.

ويضم ألبوم سهران 12 أغنية جديدة تماما بالإضافة إلى 4 أغنيات طرحها عمرو دياب منفردة خلال الأشهر الماضية.

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