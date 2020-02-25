4 أفلام مصرية في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر

يشهد مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولى بجدة مشاركة فيلم "الأقصر" للمخرجة الفلسطينية زينة درّة وهو إنتاج مشترك بين مصر – إماراتي وهو من إنتاج محمد حفظي، وممدوح سابا وبطولة أندريا ريسبورو، مايكل لانديز، كريم صالح، شيرين رضا وينافس على جوائز المسابقة الرئيسية للمهرجان.

يتناول الفيلم قصة هانا وهي موظفة إغاثة بريطانية، تعود إلى الأقصر هربًا من القسوة التي واجهتها على الحدود السورية الأردنية، في المدينة الأثرية، حيث تلتقي عالم الآثار سلطان (كريم صالح)، وهو شخص كانت تعرفه قبل زمن طويل، وبين التماثيل والآثار لحضارات عاشت واندثرت، على هانا أن تقبل ذكريات الماضي، وتتخطى شكوك الحاضر.

ويشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان 3 أفلام مصرية وهي "الحد الساعة خمسة" من إخراج شريف البنداري وإنتاج صفي الدين محمود، سالي ولي، شريف البنداري وتمثيل هديل حسن، خيري بشارة، أيتن أمين، صدقي صخر.

ويدور الفيلم حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة وفي لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة فيضعها بشارة في لحظة اختيار تزيد من حيرتها والفيلم روائي تسجيلي يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي.

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كما يشارك فيلم "الخد الآخر" إخراج ساندرو كنعان وتمثيل طارق عبد العزيز، محيي ضرغام، درة يوسف، وفيلم "حنّة ورد" إخراج مراد مصطفى وتمثيل حليمة، ورد، مارينا فيكتور وتدور أحداثه حول "حليمة" وهي امرأة سودانية تعيش في مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة في إحدى المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتي تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

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