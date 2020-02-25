بلاغ جديد ضد حمو بيكا

حررت الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية محاضر ضد أحد فنادق مدينة سموحة بالإسكندرية، ومغني المهرجانات حمو بيكا، بعد مشاركته بالغناء في حفل بالفندق.

وقامت الرقابة على المصنفات الفنية بتحرير محضر 219 جنح الاقتصادية، ضد بيكا بسبب مخالفة قرارات نقابة الموسيقيين، والغناء بدون ترخيص بأحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية.

ومن جهته قام علاء المرضي، نقيب الموسيقيين فرع الإسكندرية بتحرير محضر رقم 2578 بتاريخ 23 فبراير، ضد الفندق وحمو بيكا بسبب مخالفتهما قرارات النقابة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أصدرت قرارًا بمنع التعامل مع 23 فرقة ومغني مهرجانات في مقدمتهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وكان الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارًا جديدًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، وذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بعد حفل عيد الحب في “ستاد القاهرة”، وما احتواه مهرجان “بنت الجيران”، من كلمات مثل “خمور وحشيش”.

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هاني شاكر، قال في البيان: “علي جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء”.

كما وصف هاني شاكر، أغاني المهرجانات بأنها نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ”مستمعي الغريزة”، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

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