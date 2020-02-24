شكرا لقرائتكم خبر عن من تصفيفه الشعر لطريقة التقاط الصور..جاستين بيبر نسخة جديدة من الفيس بريسلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجم العالمي جاستين بيبر بايقونة الموسيقي و الغناء الفيس بريسلي و ذلك خلال الساعات القليلة الماضية و ذلك بعد ان تفوق بيبر علي الفيس بريسلي في أرقامه القياسية الذى حققها الأخير منذ 59 عاما .

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إلفيس بريسلي و جاستين بيبر إلفيس بريسلي و جاستين بيبر

و لم تكن هذه المرة الأولي التي يقترن فيها اسم جاستين بيبر بالفيس بريسلي، حيث يظهرالنجم الكندي الشاب بالكثيرمن الصور وكأنه نسخة جديدة من بريسلي الذي يمتلك شعبية جارفة حتي الآن و بعد أعوام من وفاته، وهو ما أثبت أن بيبر يتعمد تقليد الفيس بريسلي سواء في تصفيفه الشعر أواختيار ملابسه وحتي طريقة التقاطه للصور .



إلفيس بريسلي و جاستين بيبر إلفيس بريسلي و جاستين بيبر

يذكر أن جاستين بيبر حقق نجاحا جديدا لم يتوقعه الكثيرين و خاصة أنه ابتعد فترة طويلة عن الموسيقي والغناء حتي أن البعض توقع أنه لن يعود من جديد للغناء ، إلا أن بيبر كسر كل التوقعات ، فقد تصدر الألبوم السابع لجاستن بيبر و الذي يحمل اسم " Changes " مخطط بيلبورد الأمريكي متفوقا على رقم قياسي سجله النجم العالمي إلفيس بريسلي قبل 59 عام ، فالآن النجم الكندي جاستين بيبر هو أصغر مغني يطلق سبعة ألبومات ناجحة و في الصدارة و هو بعمر الـ 25 عام ، في حين كان الفيس بريسلي في الـ 26 من عمره عندما تصدر الرسومات البيانية بألبومه السابع " Blue Hawaii " في عام 1961.

و أشار موقع " bbc " أن البوم " Changes " وهو أول ألبوم لـجاستين اطلقه منذ أربع سنوات باع 231،000 نسخة الأسبوع الماضي للوصول إلى المركز الأول ، وتصدر الألبوم الرسومات البيانية في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.



إلفيس بريسلي و جاستين بيبر



إلفيس بريسلي و جاستين بيبر