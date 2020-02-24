ممثل يشتم سيدة طلب الزواج منها وما علاقة هيفا وهبي؟

ميرنا وليد - بيروت - اثار الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد قوله انه ذهب لإمرأة طلب الزواج منها، قائلا على صفحته الخاصة: "روحت اتجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد .. بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي".

واضاف: "قالتلك محترمة جدا وبنت عيلة وأصول .. ما بتشربش خمرة بس ما بتبتش في بيتها ولا يوم .. تعرف ربنا جدا .. وتعرف طوب الأرض".

ثم وصفها بالقذرة والغيورة، وتظنّ نفسها النجمة ​هيفا وهبي​، قائلا: "هاقولكم على اسمها النهاردة بالليل علشان لازم تعرفوها على حقيقتها وقد ايه هي واطية وقذرة وقد ايه تربية الخدامين (عذرا للخدامين) مأثرة في أخلاقها .. غلاوية وكيادة وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي".

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