راغب علامة يهنّئ المسيحيين والمسلمين

ميرنا وليد - بيروت - توجّه الفنان اللبناني ​راغب علامة​ بالتهنئة لكل اللبنانيين ولجمهوره في العالم، وذلك بمناسبة حلول شهر الصوم عند الطائفة المسيحية وبداية شهر رجب عند المسلمين.

وكتب راغب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مرة أخرى تتعانق المناسبات المسيحيّة والإسلاميّة في موقف إلهي جامع ومقدّس، بداية الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحيّة الذين يتّبعون التقويم الغربي، يترافق مع بداية بَركة شهر رجب.. كل عام وجميع اللبنانيين والأحباء في كافة أنحاء العالم بألف خير وصحة وأمن وأمان ".

ولاقى منشوره اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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