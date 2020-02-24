راغب علامة: المناسبات المسيحيّة والإسلاميّة تتعانق

متابعة بتجــــــــرد: نوّه السوبر ستار راغب علامة من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” إلى وحدة المسيحيين والمسلمين.

وسلط “علامة” الضوء على تزامن بداية الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحيّة التي تتّبع التقويم الغربي مع بداية بركة شهر رجب لدى المسلمين فكتب عبر صفحته على موقع “تويتر”: “مرة أخرى تتعانق المناسبات المسيحيّة والإسلاميّة في موقف إلهي جامع ومقدّس، بداية الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحيّة الذين يتّبعون التقويم الغربي، يترافق مع بداية بَركة شهر رجب.. كل عام وجميع اللبنانيين والأحباء في كافة أنحاء العالم بألف خير وصحة وأمن وأمان”.

تجدر الإشارة إلى أن علامة كان قد أصدر جديده الغنائي باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال، وما زالت الأغنية تحقّق نجاحاً ملحوظاً على كافّة المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.