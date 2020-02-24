شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن يهاجم محمد رمضان: باسم سمرة اللى خلصك من الموت بنزلة السمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أصداء أزمات النجم محمد رمضان وباسم سمرة، مستمرة في الوسط الفني، خصوصًا بعد التصريحات الأخيرة للنجم محمد رمضان خلال استضافته ببرنامج الإعلامى وائل الإبراشى على التليفزيون المصرى، حيث أكد الأخير أن باسم سمرة "مكنش في وعيه" وذلك على خلفية الفيديو المتداول والذى أظهر باسم سمرة وهو يدفع محمد رمضان في أحد الأفراح الشعبية.

وعلى غرار تلك الأزمة، هاجم الفنان عباس أبو الحسن، الفنان محمد رمضان، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقًا: "هو وصله تمام بس باسم نسي يفكره لما المتنمبر ضرب عيل كان عايز يتصور معاه أثناء تصوير مسلسل في نزلة السمان، وبوظله وشه من 5 سنين، وطلع ابن عيلة كبيرة جدًا في النزلة، وقاموا مولعين في 4 عربيات من التصوير، وحبسوهم، والمتنمبر معاهم جوة الشقة، اللي كانوا بيصوروا فيها بالبودى جاردات بالكرو، إنه استنجد بباسم سمرة في نص الليل، ونسي إن اللي خلص القصة دي هو باسم سمرة، وهو الوحيد اللي قدر يفك أسرهم بعلاقاته واسمه، وإن الشبح على الشاشة حاجة، وفي الحقيقة حاجة تانية خالص".

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وفى سياق متصل، هاجم الفنان باسم سمرة، محمد رمضان، خلال المداخلة الهاتفية مع الاعلامى عمرو أديب، قائلًا: "أنا مقدرش أرد عليه لأني ابن ناس محترمة، وأدعوه لفيلم روائي قصير، حيث سنشارك فيه ببطولة مشتركة، ولو بتقول أنا نمبر وان، أنا هوريك"، أنا محدش يعرف يهنى، وخصوصا لو الكلام طالع من عيل صغير .

يشار إلى أن محمد رمضان يشارك في السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "البرنس"، ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية، نجلاء بدر، أحمد داش، محمد علاء، ريم سامى، وأخرون تأليف وإخراج محمد سامى ، انتاج سينرجى.