خاص الفن- لهذا السبب ألغت جنات حفلها الأخير

ميرنا وليد - بيروت - ألغت ​الفنانة المغربية جنات​ حفلها الأخير والذي كانت تتفاوض عليه في الأيام الماضية من خلال احد شركات العقارات، وذلك بعد أن حاولت الشركة أن تقلل من الأجر إلا ان مدير أعمال جنات أبلغ الشركة بأنها لن تقلل عن 180 ألف جنيه فيما حاولت الشركة تقليل الأجر إلى ما يقرب الـ100 ألف جنيه وهو ما أغضبها وجعلها ترفض إحياء الحفل.

ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن جنات انتهت قبل فترة من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد والذي كانت ترغب في طرحه مع بدايات 2020 كان علم موقع "الفن" أنها قامت بمراجعته مجددا في الأيام القليلة الماضية من اجل اعادة اختيار بعض الأغنيات مرة أخرى، وستعمل خلال الأيام المقبلة على اختيار الأغنية الرئيسية التي ستحمل إسم الألبوم .

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