تراند اليوم : الطيار أشرف أبو اليسر : أنا رئيس جمهورية الطيارة و مش بشحت من رمضان

وأوضح أبو اليسر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن”، المذاع عبر فضائية “الحدث”، أمس الأحد، إنه قرر اللجوء إلى القضاء بعد تجاهل محمد رمضان التواصل معه منذ 5 أشهر، ورفضه عقد جلسة لحل المشكلة وديًّا.

وأكد أنه لجاء إلى القضاء من أجل الحصول على تعويض مادي ومعنوي عما بدر من محمد رمضان.

وتابع أنه رفض الحصول على راتب مدى الحياة من محمد رمضان، قائلا : “هل ده يرضي حد؟! أنا ما أجريش ورا حد أقول له إديني مرتبي بتاع الشهر!”.

ورد الطيار الموقوف على تصريح محمد رمضان في أحد البرامج والذي أكد فيه أن الطيار قال له أنا الحكومة في الطيارة ، قائلا : “أيوه أنا الحكومة ورئيس جمهورية الطيارة، والقانون بيقول كده زي ما في السفن ، من حقي أوافق على الصورة أو الفيديو؛ أنا طلبت من محمد رمضان أنه ماينشرش الصورة وتكون (برايفت) ولكنه لم يستأذنني قبل النشر”.