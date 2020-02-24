“بتعرف شعور” لـ أدهم نابلسي جرعة زائدة من الحبّ

أطلق الفنان أدهم نابلسي أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان “بتعرف شعور” كلمات علي المولى، الحان وتوزيع ادهم نابلسي والكليب من اخراج ياسر سامي.

الأغنية باللهجة اللبنانية تتضمن جرعة زائدة من الرومانسية، أداها أدهم بإحساس يفيض بالمشاعر. وتحقق الأغنية نجاحاً كبيراً حيث اقترب الكليب من حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة بعد يوم على طرحه.

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في الوقت نفسه يعمل “نابلسي” على ألبوم جديد قد يطرحه في نهاية عام 2020 في حال كان قد انتهى من كل التفاصيل المتعلقة به.

نذكر أن شركة الصبّاح تعاقدت مع الفنان ادهم نابلسي لغناء شارة “من الآخر” لرمضان 2020 بطولة ريتا حايك، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، معتصم النهار، مازن معضم، سينتيا صامويل، هيام أبو شديد وغيرهم، كتابة أياد ابو الشامات واخراج شارل شلالا.