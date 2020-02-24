هل تعرضت هيفا وهبي للنصب؟

ميرنا وليد - بيروت - اثارت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ جدلا كبيرا بين الجمهور بعد كشفها عن تعرضها للنصب، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يا اما حرامي يا اما نصاب، بس الاتنين سوا صراحة مش كيوت أبدا، أين اشيائي".

الجدير ذكره ان هيفا تصوّر مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفا وهبي وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

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