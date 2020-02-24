الأمير هاري وميغان ماركل يحسمان قرار إستخدامهما للقب "ساسكس رويال"

ميرنا وليد - بيروت - حسم ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ قرار إستخدامهما للقب "ساسكس رويال"، وذلك بعد قرار ​الملكة إليزابيث الثانية​ بمنعهما عن إستعماله بسبب تخليهما عن مهامهما الملكية.

وفي بيانهما الذي نشراه عبر موقعهما الرسمي على الانترنت، كتبا: "يسرنا أن نكون قادرين على مشاركتكم التحديثات حول التفاصيل التي اتفق عليها في اجتماع العائلة المالكة في يناير 2020، الذي يحدد الأدوار الجديدة لدوق ودوقة ساسكس، اعتبارا من ربيع 2020".

وأضافا:"نظرًا لقواعد حكومة المملكة المتحدة المحددة المحيطة باستخدام كلمة” رويال “، تم الاتفاق على أن منظمتهما غير الربحية لن تستخدم لقب “ساسكس رويال” أو “رويال”.

وتابعا:"بينما لا يوجد أي اختصاص قضائي من قبل الملكية أو مكتب مجلس الوزراء على استخدام كلمة "رويال" في الخارج، لا تنوي دوق ودوقة ساسكس استخدام "ساسكس رويال" أو أي تكرار لكلمة "رويال" في أي إقليم (سواء داخل المملكة المتحدة أو غير ذلك) عندما يحدث الانتقال في ربيع عام 2020".