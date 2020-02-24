محمد حماقي لمتسابقي "ذا فويس كيدز": "رفعتوا راسي!"

انتهت الحلقة الثانية من مرحلة «المواجهة» من برنامج «the Voice Kids»، بموسمه الثالث، على «MBC مصر». ومع نهاية الحلقة، نقلت نانسي معها إلى المواجهة الأخيرة كلاً من محمد إسلام رميح ويوسف حسن، فيما نقل حماقي كلاً من محمد ياسين وعمر عادل وياسمين أسامة، واختار عاصي أن ينقل معه آمنة دمق ومارون بو عبسي وأحمد خلوف.

الجدير ذكره أنه في الحلقة المقبلة، وضمن المواجهة الأخيرة، ستغني كل موهبة منفردة على المسرح؛ لتكون مهمة المدرِّبين أكثر صعوبة؛ عبر نقل صوتيْن فقط من إجمالي خمسة، إلى الحلقة الختامية الذي سيتوج فيه مشترك واحد باللقب.

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المدربون يصفون المتسابقين بالفنانين المحترفين

انطلقت المواجهة الرابعة مع فريق نانسي بين محمد الأعسر، محمد إسلام رميح، ويزن كفا، في أغنية «لو نويت» لجورج وسوف. ووعدت نانسي بطرب شعبي يدخل القلب من دون استئذان. وكان الأداء مبهراً للمدرِّبين على اعتبار أن الأغنية تليق بأصوات المشتركين الثلاثة، ما ورّط نانسي، قبل أن تحسم قرارها، وتختار محمد إسلام رميح؛ بحثاً عن التنويع في فريقها، على حد تعبيرها. وكانت المواجهة الختامية في فريق نانسي مع عبدالرحمن سعيد، يوسف حسن، وخالد صادق، في أغنية «وله يا وله»، وصفتها نانسي بأنها الأقرب إلى قلبها، واختارت يوسف حسن؛ لينتقل معها إلى المواجهة الأخيرة، لأنه كان الأفضل بين الثلاثة، كما قالت.

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ثم انتقلت المنافسة إلى فريق حماقي مع ثلاثة أصوات تميّزت باللون الغربي، في مرحلة «الصوت وبس»، هم: محمد ياسين، أوربا سري الدين، وسارة الحاج، الذين وصفهم مدرِّبهم بـ«الفنانين المحترفين وليسوا هواة»، وغنّوا «The Winner takes it all» لفريق أبا (Abba). وعلّق حماقي بالقول: «أمتعتموني وشرفتموني ورفعتم رأسي أنتم الثلاثة»، لكن التزاماً بقواعد البرنامج؛ اختار محمد ياسين؛ كونه غنى بمنتهى السلاسة والقوة، على حد تعبيره. وكانت المواجهة الرابعة في فريق حماقي بين مريم حنفي، معاذ عيسى، وعمر عادل، في أغنية «لما راح الصبر» لشريفة فاضل. وقال حماقي إنه سيخار عمر عادل؛ لأن فيه شيئاً مختلفاً عن الآخرين، يرفع حظوظه بالمنافسة على اللقب. أما آخر المواجهات في فريق حماقي، فكانت نارية بين شوقي عبد الغني، أحمد فايد، وياسمين أسامة، في أغنية «بالسلام إحنا بدينا» لأم كلثوم، وصفها حماقي بـ«المواجهة التاريخية التي سيتذكرها الناس»، واختار ياسمين؛ لتنتقل معه إلى المرحلة المقبلة.

وكان فريق عاصي آخر المتنافسين، وضمّت المواجهة الثالثة: ماسة تامر، نور الهدى تركي، آمنة دمق، في أغنية «الليالي» لميادة الحناوي. ووقع اختيار عاصي على آمنة دمق، وقال: «فاجأني الثلاث بطريقة غنائهن، لكن آمنة أستاذة في الغناء». وكانت المواجهة الرابعة في فريق عاصي بين ياسمين ناصر الدين، مارون بوعبسي وإلياس بستان، في أغنية «يا بتفكر يا بتحس» لشيرين. واختار عاصي المشترك مارون بو عبسي؛ ليتأهل مع فريقه إلى المواجهة الأخيرة. ومسك الختام في فريق عاصي- آخر الفرق التي غنت في مرحلة «المواجهة»– أتى عبر منافسة صعبة، ضمت عبد الرحمن الخضور، أحمد خلوف، وعلي المهتدي، في أغنية «لنا الله» لمحمد عبده. وعلّق عاصي بعد انتهائهم من الأغنية بالقول إن كل مشترك أدّى بأسلوبه الخاص، وتميّز الثلاثة، وأعتز بهم. ثم نقل عاصي معه إلى المواجهة الأخيرة أحمد خلوف، ووصف صوته بالدافئ والقادر على أداء القدود الحلبية ببراعة، مشيراً إلى أنه بدأ بالتفكير بالأغنية التي سيغنّيها في المرحلة القادمة؛ ليظهر تميّز موهبته.