قصي خولي يعلق على زواجه من مديحة الحمداني بكلمات واضحة وصريحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الضجة التي أثارتها التونسية مديحة الحمداني، والمفاجأة التي فجرتها بخصوص زواجها من الفنان السوري قصي خولي، وعلاقة خولي بطفلهما، يبدو أن الفنان السوري قرر الخروج عن صمته والرد على كل ما قالته مديحة.

وفي التفاصيل، فإن الفنان السوري اعترف بزواجه من مديحة، إذ قال في تصريحات صحفية عن رده بخصوص ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية: "سأرد وردي هو أن هذه السيدة هي زوجتي وأم ابني ولها كل الاحترام والتقدير.. لن أخوض في وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة".

ويبدو أن الفنان السوري أراد أن يقطع الطريق على كل ما يشاع حول علاقته بزوجته وعلاقته مع ابنه بهذا الاعتراف، مشيرا إلى أنه لن يتكلم أكثر بهذا الخصوص.

كما أنه امتنع تماما عن إبداء أي رد فعل بخصوص تصرفاتها العلنية المحرجة له، على الرغم من تأكيداته بأنها زوجته ووالدة طفله.

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وكانت الفنانة آمال علام والدة مديحة الحمداني، كشفت يوم الجمعة الماضي عن أن ابنتها مديحة الحمداني التقت النجم السوري لأول مرة خلال عملها في شركة "ميديا لاين" في دبي عام 2014، وبعدها تم زواجهما على نطاق ضيق بعيدا عن وسائل الإعلام، ولكنه لم يكن زواجا سريا، إذْ تزوجت ابنتها من خولي "على سنة الله ورسوله"، وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات بسبب اختلاف الديانة بين قصي وزوجته، وعما إذا كان قصي أشهر إسلامه من أجل الزواج بها، كونه مسيحي الديانة.

وأضافت بأن حفيدها "فارس" يحمل الجنسية التونسية، وأن ابنتها ولدت في تونس وليس في أميركا، لأنها حضرت لزيارتها في تونس، وواجهت عارضا صحيا، ولم تستطع ركوب الطائرة، مضيفة أن الطفل وُلد في عام 2018.

ولم تتوقف عند هذا الحد، بل صرّحت بردّ على ما يتم تداوله بأن ابنتها تزوجت قصي طمعا به، وأنها كانت تعمل في دبي في شركة كبيرة ومهمة، وأن دخل ابنتها أعلى من دخل قصي وسيارتها أغلى وأفخم من سيارته، وأنه لو لم تكن مكانة ابنتها راقية لما كان تعرف عليها قصي وتزوجها، مؤكدة أن ابنتها لم تكن بحاجة لقصي أو غيره.

يُذكر أن قصي خولي عاد إلى بيروت بعد أن أمضى بضعة أيام في الإمارات لحضور فعالية "صناع الأمل"، إذ يستعد حاليا لاستكمال تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني "2020" الذي يجمعه بالنجمة نادين نسيب نجيم.