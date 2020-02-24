“صندوق الدنيا” يفتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

متابعة بتجــــــــرد: اختار منظمو مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في مصر فيلم “صندوق الدنيا” للمخرج عماد البهات للعرض في افتتاح الدورة التاسعة، التي تقام في مارس المقبل.

الفيلم بطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وأحمد كمال، وصلاح عبدالله، وعمرو القاضي، وعلاء مرسي، ورابي سعد.

وينطلق المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة شباب الفنانين بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ونقابة المهن السينمائية، في السادس من مارس المقبل، ويستمر حتى الـ12 من الشهر نفسه.

يرفع المهرجان هذا العام شعار “سينما أفريقية من كل الدنيا”، وتحمل الدورة اسم الممثل الراحل فريد شوقي بمناسبة مئوية ميلاده.

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وقالت مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني في مؤتمر صحافي: إن الدورة الجديدة ستعرض 90 فيلماً ضمن المسابقات الرسمية والأقسام المختلفة.

ويكرم المهرجان مجموعة من الفنانين وصناع السينما، في مقدمتهم الممثل وعارض الأزياء: جيمي جان لوي، والممثلة الفرنسية من أصول أفريقية ميمونة ندياي، والممثل المصري عمرو عبدالجليل، والممثلة المصرية زينة.

ويصدر المهرجان كتابين: أحدهما بعنوان «السينما الأفريقية المعاصرة وسينما الشتات» من تأليف أنجالي برابهو، والثاني يحمل عنوان “سينما التحريك في أفريقيا” للمؤلف محمد غزالة.