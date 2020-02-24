رجاء الجداوي تكشف سبب ابتعادها عن عالم الأزياء: “هذا الرجل كداب”

متابعة بتجــــــــرد: كشفت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي في تصريحات صحافية، عن سبب ابتعادها عن عالم الأزياء، والذي أكدت أنها كانت أسباباً كثيرة من ضمنها التركيز في التمثيل.
وأضافت: “صاحب بالين كداب، ورغم أنني كنت ملكة متوجة في عالم الأزياء، إلا أنني قررت ترك كل ذلك من أجل التمثيل، فأنا ظلمت نفسي وحصرتها في شخصية الفتاة الأرستقراطية لاهتمامي وقتها بالأزياء ومسابقات الجمال أكثر، ولذلك قررت التركيز في التمثيل فقط لأخرج من هذه الشخصية.
كما كشفت أيضاً عن إصابتها بورم في الغدد أثناء عرض مسرحية “الواد سيد الشغال” مع الزعيم عادل إمام، مما أدى إلى زيادة وزنها بشكل غير طبيعي واعتزلت عروض الأزياء وركزت في التمثيل.
وقالت: “في هذه الفترة حققت نجاحات كثيرة، وقمت بجولة في العالم بمسرحيتي “الزعيم” و”الواد سيد الشغال”، وتعلمت من الزعيم أشياء كثيرة، منها أصول المسرح واحترام الجمهور.
وكشفت الجداوي أن العمل المسرحي الطويل مع الزعيم والذي أستمر أكثر من عشر سنوات، لم يأخذ من وقتها بل أعطاها خبرة طويلة في الوقوف على خشية المسرح ، وهو ما ساعدها على تقديم أعمال فنية بجانب عملها المسرحي.
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