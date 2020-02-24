تعرف على أقوى 5 جيوش في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 فبراير 2020 10:06 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تشهد ساحات المعارك تطورات متلاحقة، مما يدفع البلدان في جميع أنحاء العالم إلى ضخ مئات المليارات من الدولارات كل عام لتدعيم قواتها المسلحة في سباق لا نظير له في مجال تطوير التدريب والتكنولوجيا والأسلحة الأكثر تقدماً، بحسب ما نشره موقع “فوكس نيوز”، نقلا عن موقع “غلوبال فايرباور”، المتخصص في الشؤون العسكرية.

اعتباراً من عام 2020، تحتل الجيوش الخمسة التالية المراكز الأولى في قائمة الجيوش الأقوى في العالم، بناءً على مقارنات وتقييم لفئات “تتراوح ما بين القوة العسكرية والإمكانات المالية والقدرات اللوجستية والجغرافية”:

1. الولايات المتحدة

ويقول موقع “غلوبال فايرباور” إنه ليس بالأمر المفاجئ أن تحتفظ الولايات المتحدة “بمكانتها العليا كقوة عسكرية بلا منازع في العالم”.

تفخر الولايات المتحدة بقطع حربية جوية أكثر من أي بلد آخر على كوكب الأرض، تتنوع ما بين 2085 مقاتلة و967 مروحية هجومية و945 طائرة نقل عسكرية و742 طائرة مهام خاصة.

أيضا تحتل القوات الأميركية، التي يصل عدد أفرادها إلى 1,400,000، مركز الصدارة بعدد 39253 مركبة مدرعة و91 مدمرة تابعة للبحرية و20 حاملة طائرات.

خصصت واشنطن 750 مليار دولار للميزانية العسكرية الأميركية في عام 2020.

2. روسيا

تمتلك القوات المسلحة الروسية، التي تنشط فرق تابعة لها في عمليات بكل من سوريا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة، 12950 دبابة، وهو أكبر عدد من الدبابات في أي بلد في العالم، وما يصل إلى ضعف عدد دبابات الولايات المتحدة، وفقًا لإحصائيات “غلوبال فايرباور”.

ويقدر عدد ضابط وجنود القوات الروسية بحوالي 1,013,628، يدعمهم 30038 مركبة مدرعة و6083 وحدة مدفعية ذاتية الدفع و3860 منصة إطلاق صواريخ.

وتمتلك القوات الجوية الروسية 873 مقاتلة و531 مروحية هجومية، أما القوات البحرية فلديها 62 غواصة و48 سفينة حربية.

تشير التوقعات إلى أن الإنفاق العسكري الروسي ربما يصل إلى 48 مليار دولار هذا العام.

3. الصين

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تحتل الصين، أقوى دولة في آسيا والتي تتنافس بشكل متزايد مع الولايات المتحدة، المرتبة الثالثة في هذه القائمة. يضم الجيش الصيني أكبر عدد من القوات العاملة على مستوى العالم، حيث يصل عدد الأفراد بالخدمة إلى 2,183,000.

تعكف الصين على تطوير وتقوية قواتها البحرية في السنوات الأخيرة بسبب دخولها في نزاعات إقليمية عبر بحر الصين الجنوبي. وتباهي القوات البحرية الصينية بـ74 غواصة و52 فرقاطة و36 مدمرة.

وعلى مستوى القوات البرية، تمتلك الصين 33000 مركبة مدرعة و3500 دبابة، أما قواتها الجوية فلديها 1232 مقاتلة و281 مروحية هجومية.

ومن المتوقع أن تنفق الصين ما لا يقل عن 237 مليار دولار على قواتها المسلحة في عام 2020.

4. الهند

يصل قوام القوات المسلحة الهندية إلى نحو 1,444,000 ضابط وجندي.

تقول غلوبال فايرباور إنه على الرغم من أن الهند من الدول النامية إلا أن قواتها المسلحة تصنف بين الجيوش الرائدة في العالم، حيث تمتلك 4292 دبابة و4060 منصة إطلاق مدفعية قابلة للجر و538 مقاتلة.

وتشير التقديرات إلى أن الهند ستنفق 61 مليار دولار على قوات المسلحة خلال 2020.

5. اليابان

يقدر عدد الأفراد العسكريين النشطين في الجيش الياباني بـ247,160 ضابطا وجنديا، وهو عدد ضئيل للغاية بالمقارنة مع قوات كوريا الشمالية، ولكن يعتمد الجيش الياباني على تعويض الفارق بالأسلحة المُحدثة.

تمتلك اليابان 152 مقاتلة للمهام الخاصة، أكثر من أي بلد في العالم فيما عدا الولايات المتحدة. أما الأسطول البحري الياباني الهائل فيضم 40 مدمرة.

يستخدم الجيش الياباني أيضا 3130 مركبة مدرعة و1004 دبابات و119 مروحية هجومية.

ومن المقرر أن تنفق اليابان 49 مليار دولار على قواتها المسلحة في عام 2020.