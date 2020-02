“سونيك القنفذ” يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

متابعة بتجـــــــــرد: واصل فيلم الرسوم المتحركة Sonic the Hedgehog “سونيك القنفذ” تصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته بين شوارتز في دور سونيك، وجيم كاري، وجيمس مارسدن، وتيكا سومبتير، إيرادات بلغت 26.3 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد The Call of the Wild “نداء البرية”، حيث جمع 24.8 مليون دولار. والفيلم بطولة هاريسون فورد، وكارين جيلان، ودان ستيفنز، ومن إخراج كريس ساندرز.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات Birds of prey “طيور جارحة: والتحرر الرائع لهارلي كوين” من المركز الثاني إلى الثالث هذا الأسبوع، مسجلاً إيرادات، بلغت 7 ملايين دولار. والفيلم بطولة مارجوت روبي، وماري إليزابيث وينستيد، وجورني سموليت بيل، وكريس ميسينا، ومن إخراج كاثي يان.

وجاء فيلم الرعب الجديد Brahms:The boy II “برامز: الفتى الثاني” في المركز الرابع، إذ حقق 6 ملايين دولار. والفيلم بطولة كيتي هولمز، وكريستوفر كونفيري، ورالف إينسون، ومن إخراج وليام برنت بيل.

وظل فيلم المغامرات الكوميدي Bad Boys for Life “أشقياء إلى الأبد” في المركز الخامس، محققاً 5.9 مليون دولار. والفيلم بطولة ويل سميث، ومارتن لورنس، وفانيسا هادجنز، ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.