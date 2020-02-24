المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا وأحد فنادق الاسكندرية

في تحد صارخ للقانون واللوائح المنظمة لعمل الموسيقيين قام حمو بيكا بإحياء حفل فني داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وبناء عليه قامت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بعمل محضر برقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا، بعدما قام بإحياء الحفل دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهنالموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.
كما حررت نقابة المهن الموسيقية فرع الإسكندرية ونقيبها المنتخب حديثا علاء المرضي محضر ضد حمو بيكا والفندق الذي استضاف الحفل، وحمل المحضر رقم 2578بتاريخ 23 فبراير 2020، وذلك بناء على تعليمات المايسترو منصور هنديرئيس لجنة العمل الذي أكد أن النقابة ستقوم بتطبيق القانون الذي يمنع أي شخص من الغناء إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة.
يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرر خلال الأيام الماضية، إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء التي تم منحها لمطربي المهرجانات بعدما لم تتلزم مجموعة كبيرة منهم بالاتفاقات والشروط التي وضعتها النقابة من أجل تقديم فن راق ومميز يليق باسم مصر.
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