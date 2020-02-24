تراند اليوم : نقيب الممثلين ينفعل على الهواء: “مش هنسيب حق أحمد زكي”

كتبت: شيرين عصملي

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مقاضاة شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته.

وقال أشرف زكي، خلال مداخلة مع برنامج «التاسعة» مع الإعلامى وائل الإبراشى، إنه سيقاضيه بعدما قام ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.

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وأشار النقيب، إلى أن الشقة كانت تحوى عددا كبيرا من الرسائل الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، والعديد من الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بفيلم أيام السادات، موجها سؤالًا على الهواء لمحامي شقيق هيثم أحمد زكي،: “هل العزاء الذي أقيم لهيثم أحمد زكي أخوه هو اللي دفع ثمنه يا أستاذ بلال؟”.

وتابع زكي،: “الحاجة جتلكم على الجاهز واخذتوها، ولكن إحنا مش هنسيب حق أحمد زكي، والأستاذ بلال جه يمثل علينا احنا بتوع التمثيل انه حزين وياخد العزاء وفي الاخر جاء لنا علشان يعمل بزنس ولكم البزنس ده مش على حساب مصر، وانت مكنتش عارف تطلع شهادة الوفاة”.

وطالب نقيب الممثلين بوضع مقتنيات الفنان أحمد زكي في متحف خاص به، مشددا على أن النقابة ستدخل لاستعادة وثائق ومستندات المتعلقة بالفنان الراحل أحمد زكي، ولا يثق في أحد، موكدا أنه سيتواصل مع شقيق هيثم أحمد زكي ليطلعه بكل ما يحدث الآن.