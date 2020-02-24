شاهد.. فيفي عبده تثير الجدل بوصلة رقص بفستان ضيق!

كتب امير فتحي في الاثنين 24 فبراير 2020 02:54 صباحاً - أثارت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الجدل بعد ظهورها بفيديو جديد قدمت فيه وصلة رقص.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي ترقص بفستان أزرق ضيق على انغام اغنية شعبية.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “اسكوووووزمى بقى البلدي يوكل ما شاء الله”.

وكالعادة فقد اثارت فيفي عبده الجدل بسبب الفستان الذي اظهر ترهلات جسمها بينما اشاد البعض الاخر بها بل ووصفها احدهم بـ “المرأة الحديدية”.