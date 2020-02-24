أمير كرارة يحتد على فريق عمل “الاختيار”

متابعة بتجــــــــــرد: احتد الفنان المصري أمير كرارة على أسرة مسلسله الجديد “الاختيار”، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكشف مصدر خاص تفاصيل الواقعة، قائلاً: “وصل كرارة إلى موقع التصوير صباحاً استعداداً لتصوير عدد من المشاهد، ولكنه فوجئ بتأخر المعدات الحربية المقرر استخدامها في المشاهد، حيث ظل حبيس الكرافان الخاص به حتى نهاية اليوم، وهنا انتابته حالة من الغضب، وهدد بمغادرة موقع التصوير في حال عدم انطلاق التصوير”.

وأضاف: “احتوى المخرج بيتر ميمي الموقف بحكم صداقته مع كرارة، واعتذر الأخير إلى من احتد عليهم”.

ويجسد كرارة في “الاختيار” شخصية شهيد الصاعقة المصري أحمد المنسي الذي استشهد في كمين “مربع البرث” عام 2017، ويشارك في البطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبدالله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز؛ السيناريو والحوار هو لباهر دويدار.