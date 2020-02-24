عمرو دياب يتألق في حفل غنائي كبير وسط نجوم الرياضة

أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور. عمرو دياب، بدأ الحفل بأغنية “الليلة”، وقدم باقة مميزة من أهم أغانيه خاصة أغاني ألبومه الجديد “سهران”، والذي طرحه خلال الأيام الماضية وتصدر به المنصات الغنائية.

وحضر الحفل عددًا من نجوم الرياض أبرزهم هاني رمزي لاعب الأهلي السابق، ووليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق، والإعلامي كريم حسن شحاتة.

ألبوم “سهران” يضم 12 أغنية جديدة، بالإضافة إلى 4 أغنيات تم طرحها منفردة في الصيف، كما تصدر قائمة الأعلى استماعًا، ومبيعًا في العالم العربي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة “ميوزيك أوورد” العالمية، عبر موقع “تويتر”، تصدّر الألبوم مبيعات متجر “آى تيونز” الإلكتروني على مستوى الوطن العربي.

وفجر الهضبة عمرو دياب مفاجأة في ألبومه الجديد سهران، حيث تعاون لأول مرة مع ابنته جانا في تلحين وغناء أغنية بعنوان “جميلة”، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وجانا عمرو دياب.

وتعاون عمرو دياب في الألبوم مع الشعراء تامر حسين، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكى وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيى وشريف بدر وعزيز الشافعي.

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الألبوم يضم أغاني: “عم الطيب” و”يا روقانك” و”هيعيش يفتكرنى”، “أول يوم في البعد”، “يوم تلات”، “قدام مرايتها”، “بحبه”، “أنا غير” و”يحيرك”.

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