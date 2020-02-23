بالصورة- أشرف عبد الباقي يتعرض للإنتقادات بسبب هذه العبارة

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري ​أشرف عبد الباقي​ على متابعيه من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب عبد الباقي :"كلمة امرأة ليس لها جمع ، وكلمة نساء ليس لها مفرد.. حتى العربي مش قادر عليكوا ! ! مقولة مسروقة".

وإنقسم المتابعون من خلال تعليقاتهم على ما كتبه الممثل أشرف عبد الباقي، فمنهم من عاتبه وإعتبر أنه بذلك يقلل من شأن المرأة، وقال له إنه لا يجب أن يجعل النساء تغضب منه، والبعض الآخر من متابعيه أشار إلى خفة دمه ووضع له علامة الوجه الضاحك.

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