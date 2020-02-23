تراند اليوم : الشاعر تامر حسين لمحمد رمضان : إزاي إستحلتها لنفسك

علق الشاعر تامر حسين على ما كتبه المحامي أشرف عبد العزيز، ليرد على الفنان محمد رمضان بعدما اتهمه أنه وراء حملة الطيار أشرف أبو اليسر ضده.

كتب حسين عبر حسابه على Facebook:الحقيقة مش عارف احنا بقينا نستحل نتهم الناس بالباطل ازاى؟

“وهل يُعقل راجل مُتربع على قمة الغناء 30 سنة ومطرب وبيغنى ويسلطن ومواكب ومتطور وشايل صناعة بحالها على كتافه ومشرف مصر بقاله سنين بسيرته وأعماله ونجاحاته وقدوة بجد للشباب ومختلف الأجيال والأعمار ومطرب كبير”

تابع، مش بيقول (راب) ولا دخيل على الشُغلانة حايفكر يمنع ممثل أو مؤدى من الغُنا أو حايحاربك مثلاً… ياجماعة اتقوا الله واعقلوا اللى بيتقال الناس مش حاتتعاطف مع الهزى ده الناس بتشمئز من الكلام اللى مفيهوش ريحة المنطق … وربنا يهدى.

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وأكمل، أدى رد محامى المطرب عمرو دياب على الإتهام الباطل، ياريت يا أستاذ يللى بتتهم الناس بالباطل نحافظ على رموزنا الحقيقين والمؤثرين بالإيجاب ونجومنا الكبار اللى فاضلين لنا عشان لما تبقى حضرتك ناجح 30 سنة على التوالى نتشرف بيك وبانجازاتك وبسيرتك ونقف ضد اللى يمسك بكلمة… الكبير له مقامه واحترامه وتقديره … وياريت ننجح بشرف.

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كان محمد رمضان قال خلال لقاء في برنامج “التاسعة” مع وائل الإبراشي على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن محامي مطرب كبير وراء حملة ضده لأنه موكل الطيار في ذات الوقت.