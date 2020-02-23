بالفيديو – إليكم مكونات الحمية التي أفقدت أديل 45 كيلو من وزنها

متابعة بتجـــــــــرد: لا تزال المغنية العالمية أديل ونحافتها المفاجئة حديث وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت النجمة البريطانية أن تخسر وزنها الزائد نتيجة قلقها من الإصابة بالامراض.

وعرض برنامج “صباح الخير يا عرب” في مقابلة مع اخصائية تغذية عن حمية The Sirtfood Diet، وهي الحمية التي صممها خبير اللياقة ومدرب المشاهير بيت جيراتشيمو والتي اعتمدتها أديل.

وتعتمد الحمية على تناول أطعمة نباتية مثل الفراولة، التوت، الكركم، اللفت، زيت الزيتون، الشوكولا الداكنة، الخضروات الورقية، الشاي الأخضر والقهوة والفواكه الحمضية.

Advertisements

وتقسم هذه الحمية على مراحل، حيث يحرق 1000 سعرة حرارية في الأيام الثلاثة الأولى لهذا النظام، وفي الأيام الأربعة المقبلة يصل الحرق إلى 1500 سعر حراري.

بعد تلك الفترة يسمح لمدة أسبوع بتناول العديد من الوجبات الحرة، فالنظام الغذائي يتعمد إلى الإصلاح الشامل للجسم وتغيير نمط الحياة بدلًا من الإقلال من الوزن لفترة قصيرة ومن ثم العودة للزيادة مرة أخرى لزيادة الأيض وحرق الدهون.