بالفيديو – باسل خياط يروي قصة طريفة جمعته بـ تيم حسن وقصي خولي

متابعة بتجـــــــــرد: أكد الفنان السوري باسل خياط أن علاقة صداقة قوية ومتينة تربطه بزملائه قصي خولي وتيم حسن، والتي بدأت خلال دراستهم في معهد التمثيل، وكانوا يقومون بزيارة منازل بعضهم باستمرار، ولهم العديد من الذكريات الجميلة التي لا يمكن أن ينساها.

وأكد خلال استضافته ببرنامج “هذا أنا” على قناة “أبو ظبي” أن كل الاحاديث التي تقول بأن تيم وقصي تغيرت شخصياتهما وبأن علاقة الصداقة بينهم باتت غير موجودة ليست صحيحة، لافتاً الى أن هذا الأمر ليس إلا قشور تزينية يضطر لقيامها في هذه الظروف.

وروى موقفاً طريفاً قال إنه “جاء قصي وتيم لزيارته في منزله بإحدى المرات، وقرر خولي أن يجرب التمثيل، فاتفقوا أن يقوم بدور شخص أخرس، وقام باسل وتيم بالتعامل معه بأسلوب سيء وباهانته أمام الناس في أحد المحلات، ما أثار غضب صاحب المحل وبعض الأشخاص الذين قرروا جميعم الدفاع عن خولي، وتحول الأمر إلى معركة كبيرة في الشارع، اضطروا بسببها الى الهرب.