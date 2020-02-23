كورونا يؤجل "30 يوما في الصين"

تسبب انتشار فيروس كورونا الجديد بالصين في تأجيل مشروع إنتاج سينمائي مشترك مع نيجيريا لعدة إفلام، ينطلق بفيلم عنوانه "30 يوماً في الصين".

ووفقاً لمجلة "فارايتي"، قالت الشركة النيجيرية "فيلم ون" إنه رغم الإعلان عن بدء التصوير خلال فصل الربيع المقبل، تم تأجيل الإنتاج بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

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من جانبه، توقع باباتوب، مدير شركة "فيلم ون" النيجيرية، أن يكون الفيلم جاهزاً للإصدار عام 2021، مشيراً إلى أنه بفضل الامتداد العالمي لشبكة نتفليكس وغيرها، أصبح الجمهور العالمي معتادًا بالفعل على المحتوى النيجيري على الشاشة الصغيرة.

وأشار "باباتوب" إلى أن شركة "فيلم ون" النيجيرية تطور حاليًا مشروعين يعتبرهما الأكثر طموحاً حتى الآن، وهما "جرينلاند"، عن لاعب كرة قدم شاب يتبع طريق الاتجار بالبشر للوصول إلى أوروبا، و"دارلينج بلقيس" ، وهي دراما رومانسية مبنية على أسطورة عن ملكة سبأ التوراتية.



وأضاف: "كلا الفيلمين سيكون له جاذبية دولية واسعة، وقد يصلا إلى مهرجان برلين عام 2021، بل ربما ينافسان على الأوسكار".