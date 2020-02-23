تراند اليوم : لصالح بلومبيرغ.. صفعة جديدة من نجم هوليوود لترامب

وكان إيستود البالغ من العمر 89 عاما، قد أيد ترامب قبل نحو أربع سنوات، حيث كان من أشد الداعمين لترامب عام 2016 ضد هيلاري كلينتون.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة في حوارها مع إيستود فإنه أكد أن أفضل شيء يمكن فعله هو أن نتمكن من إيصال مايكل بلومبيرغ.
وأضاف إيستود أنه يرثي حال طبيعة السياسة المشاكسة البشعة في الولايات المتحدة هذه الأيام.
وأشار إلى أنه يجب على ترامب أن يتصرف بطريقة أكثر رقيا، وبدون إطلاق تغريدات ونعوت على أشخاص.
يذكر أن إيستوود كان قد تولى في السابق رئاسة بلدية مدينة كارميل في كاليفورنيا، حيث كانت هذه التجربة السياسية الصغيرة تمثل شراكة سياسية تجمعه مع رئيس بلدية نيويورك السابق بلومبيرغ.
كنا أن إيستوود معروف بأدواره في أفلام الغرب الأميركي والشرطي المارق هاري كالاهان في سلسلة أفلام "هاري القذر".
كما أنه أثار ارتباكا سياسيا عام 2012 عندما صعد إلى المنبر خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي كان يتبنى ترشيح ميت رومني للرئاسة، وقام بمخاطبة كرسي فارغ متخيلا أنه باراك أوباما ، ما تسبب في ارتباك شديد في مؤسسة السياسة الأمريكية.