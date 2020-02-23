تراند اليوم : بشار يحتضن حسن شاكوش.. والأخير يرد: هنكسر الدنيا في دمشق

وكتب صاحب أغنية " أشرب خمير وحشيش" على فيسبوك، الخبر كبشرى للسوريين : " حنولع الدنيا في دِمِشق، انشاء الله بإذن الله، حسن شاكوش بيقولوكو الكل يحضر بإذن الله، حنكسر الدنيا مع بعض".
وسخر أحد المعلقين السوريين قائلا :" كنا بسوريا قبل الأزمة نستقبل نجوى كرم وعاصي الحلاني ووائل كفوري وأكبر المطربين، هلأ بآخر سنة صار المستوى قمر ودانا ودومنيك وأخيرا حسن شاكوش.. عنجد هزلت".
كما ذكر تلفزيون الخبر أنه تواصل مع الملهى الذي يتخذ من عبارة " ليالي الأنس في الشام" شعارا له، لمعرفة تفاصيل الحفل وأسعار التذاكر والهدف من تحدي قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر، لكن دون جدوى، بحسب ما نقله تليفزيون الخبر على موقعه الإلكتروني.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تستقبل دمشق مطربا شعبيا مصريا، حيث استقبلت في وقت سابق في احتفالات رأس السنة المطرب الشعبي سعد الصغير، والذي كان قد زار دمشق ، وقام بإحياء حفلة في رأس السنة ، والتي غنّي فيها "أنا الأسد أهو".
كما وجه الصغير وقتها التحية لشعب سوريا ولبنان والأردن ومصر أثناء غنائه للأسد.
وبعد عودته دشن نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي حملة بعنوان " لعنة الأسد"، والتي طالت الفنان المصري " سعد الصغير"، والذي سرق منزله عقب زيارته للأسد في دمشق.
وقد تعرض منزل الفنان سعد الصغير، لحادث سرقة، في حي شبرا الخيمة شمال القاهرة .