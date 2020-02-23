وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للإتحاد الإفريقي لكرة القدم

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 06:53 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل خبرا يفيد بوفاة ” عمرو مصطفى فهمي ” السكرتير العام السابق للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف ” عن عمر يناهز 37 عاما وذلك بعد صراع مع مرض السرطان .

يذكر أن عمرو فهمي تم تعيينه في هذا المنصب عام 2017 وتمت إقالته في عام 2019 جراء الأزمة التي حدثت بينه وبين رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي ” أحمد أحمد ” بسبب اتهام الأول للثاني بالفساد والرشاوي الجنسية والمالية .

وكان قد أعلن في وقت سابق عن أنه سيخوض الانتخابات المقبلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على منصب الرئيس أمام أحمد أحمد .