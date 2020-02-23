تراند اليوم : محمد رمضان يتهم عمرو دياب باتهام خطير.. والأخير يرد

في أول رد للفنان عمرو دياب الملقب بالهضبة، على اتهام محمد رمضان بالوقوف خلف أزمته الأخيرة مع الطيار أشرف أبو اليسر، أصدر المحامي أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب بيان رسمي.

وكان محمد رمضان قال إن محامي مطرب كبير يقف وراء الحملة لأنه موكل الطيار في ذات الوقت.

وقال المحامي في البيان: "ردًا علي المدعو محمد رمضان وما يدعيه أنني محامى المطرب الكبير جدًا، أقول إن محمد رمضان كان خصمى منذ عام وحصل على حكم غيابى والقضاء أنصفنى".

وأضاف المحامي في بيانه: "أود تصحيح أمر بسيط، وهو أنني محامٍ لنجوم ومنتجين ورياضيين كثيرين، علي سبيل المثال لا الحصر منهم الفنانون هاني رمزي وأحمد عز وعمرو سعد والمطرب أحمد سعد ونيرمين الفقي وداليا البحيري ونور وإيهاب توفيق، وشركات إنتاج عديدة وفي المجال الرياضي حسام حسن وعصام الحضري وهشام حنفي وشادي محمد وحسن شحاتة وإبراهيم حسن ووليد سليمان وعبد الله السعيد ومحمود متولي وغيرهم".

واختتم بيانه قائلا: "أما بخصوص رفع دعوى عليه والقضاء أنصفه، فإن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكمًا حضوريًا نهائيًا بتغريمه ١٠٠٠٠ جنيه والتعويض المدني المؤقت ١٠٠٠١ جنيه بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٩".