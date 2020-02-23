محمد رمضان يهدد الطيار وما قصة الفيديو الفضيحة؟



في مقابلة تلفزيونية أثارت الجدل، صعد الفنان محمد رمضان هجومه ضد الطيار أشرف أبو اليسر مهددا إياه بنشر مقطع فيديو قد يتسبب في مقاضاته جنائيا وحبسه.



كما تحدى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر مؤكدا أنه لا يقدر على منعه من تقديم حفلات غنائية.



كلام رمضان جاء في برنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولى في التلفزيون المصري، حيث قال إنه لم يكن الشخص الأول أو الأخير الذي يلتقط صوراً داخل كابينة الطائرة، ولكن الصورة أحدثت ضجة كبيرة بسبب التصيد.



وتابع قائلا: أن الجمهور عندما نشرت فيديو عبر صفحتي ذكروا بأنني أسخر من الطيار، وأنا لم أخل مسؤوليتي ولم أخطأ، وسلطة الطيران المدني عاقبت الطيار ولم تعاقبني.

وأبدى رمضان تعاطفه مع الطيار أشرف أبو اليسر بعد صدور قرار بوقفه عن العمل نهائيا وقال إنه مستاء من سحب رخصة الطيار، ولكنه بنفس الوقت سخر منه مشيرا إلى أن الطيار رفض الطعن على قرار إيقافه، وتفرغ لمحاولة الحصول على تعويض منه.

وأضاف محمد رمضان، أن الطيار حضر برفقة محامي وطلب 9 مليون جنيه أو الظهور والحديث على السوشيال ميديا، ولم أكن موجود وقتها، وعندما عرفت أخبرته أن يحصل على المبلغ من السوشيال ميديا، كما أخبرته بأنني لن أدفع جنيهاً واحداً، والفلوس كلها تحت رجل أي واحد محتاج، وقرر رفع دعوى قضائية طلب فيها 25 مليون جنيه وقال إنه لم يطلب أموال.

Advertisements

وقدم رمضان تسوية للأزمة بقوله إنه يناشد الجمهور بدعم الطيار الموقوف، كي يتقدم بطعن ضد قرار فصله ومن ثم العودة إلى عمله، "هو مش راضي يتقدم بطعن ضد قرار فصله، عامل زي الطالب لما يتفصل من المدرسة، ما بيصدق يتفصل.

وأبدى رمضان استعداده لدفع راتب الطيار شهريا لحين الفصل في دعوى طعنه على قرار سحب رخصته بصفة نهائية، قائلاً: لو هو يقبل أتكفل بالمرتب اللي هو كان بياخده لحد ما يحصل على حكم في القضية الذي كان رفعها ضدي وضد وزارة الطيران. وده لو شيء يرضيه وميبقاش الضرر بنسبة 100%.. وخليه ماشي في القضية ضدي ومكمل فيها، ومتكفل لحد ما القضاء يحكم باللي هو شايفه.

_ فيديو للطيار إلى المحكمة

وفي تهديد مباشر من رمضان للطيار أشرف أبو اليسر قال: رفعت فيديو اللي بيقول فيه أنا الحكومة، وعندي فيديو لو أنا مؤذى ونزلت الفيديو كل من دافع عن الطيار سيعتذر لي.

وتابع محمد رمضان: الفيديو لو نزل الكابتن هيتسجن بتهمة جنائية، وأنا لو مؤذي كنت نشرته، ولكني شايل الفيديو ده للمحكمة، ولكن أسلوب أدفع ده مينفعش، واللى هيؤمر بيه القضاء أنا تحت أمره، وأنا بثق في القضاء.

ورفض رمضان تغيير طريقة ظهوره عاريا في حفلاته الغنائية مؤكدا أن هذا هو نوع الفن الذي يقدمه ولن يتخلى عنه، كما قلل من قدرة نقيب المهن الموسيقية على الغاء حفلاته الفنية وقال: حتى لو حصل عندي جدول حفلات مزدحم خارج مصر.