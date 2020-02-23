راغب علامة يكشف تفاصيل جديدة عن قضية نانسي عجرم: تعرضت للابتزاز!

انتهى الفنان راغب علامة من تصوير حلقة جديدة مع الإعلامي بلال العربي، من برنامج، B my guest، وبحسب بيان صدر عن إدارة البرنامج فإن الحلقة تم تصويرها في مسرح الأولمبيا في باريس، وهو المسرح الذي يحيي فيه أكبر نجوم العالم حفلاتهم، وأطلق راغب علامة العديد من التصريحات الساخنة والآراء الصادمة.

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وأكد راغب علامة في الحلقة أنه كان من أول المنتفضين ضد الأوضاع في بلده لبنان، وأنه يصرخ منذ 3 أو 4 سنوات، كما رد بجرأة على منتقدي آراء الفنانين في السياسة وقال أحسن لا يلحقونا ولا يسمعوا كلامنا؛ لأن صوت الحق عمره ما بيتسكت، وتطرق إلى قضية مواطنته اللبنانية نانسي عجرم، مؤكداً أنها بعد الحادث تعرضت لابتزاز كبير، وكشف عن علاقته بالجمهور السعودي بأنه كبر معه لأنه يراه من صغره منذ كان عمره 19 سنة سواء في مصر أو السعودية أو أمريكا أو أوروبا.

وأشار راغب علامة إلى أن الفنان ليس فقط صوتاً جميلاً، ولكن مفكر جميل أيضاً، يقصد أن يكون لديه تفكير وتخطيط، وشدد على أن حياة الفنان قصيرة ولابد أن يستغلها في عمل العديد من الأشياء، وفاجأ الجمهور بالكشف عن تصورات علاقته بالفنانة أحلام حيث قال: أنا وأحلام كتير أصحاب في ذا فويس عكس علاقتهما في أراب أيدول، والتي شهدت خلافات وتصريحات مضادة كثيرة، كما تطرق لعلاقته بأولاده وقال من لا يعرفه يقول إنهم إخواته وليسوا أبناءه.

برنامج be my guest يعرض كل يوم خميس الساعة ٩ مساء على قناة lbc والجمعة الساعة ٧ مساء على روتانا موسيقى والسبت الساعة ٨ على روتانا سينما.

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