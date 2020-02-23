شاهدوا صورة هاني شاكر مع أحفاده.. نجل ابنته الراحلة يشبهه كثيرًا!

شارك الفنان هاني شاكر جمهوره صورة تجمعه بحفيديه مجدي ومليكة، نجلي ابنته الراحلة دينا، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض منذ عدة سنوات، وتولى الفنان الشهير تربية أحفاده بعد وفاتها.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبي أمير الغناء العربي كما يطلق عليه محبوه، خصوصاً أن حفيده مجدي يشبهه كثيراً في الملامح بحسب تعليق الكثيرين.

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وجاء نشر شاكر للصور في إطار احتفاله بعيد ميلادهما، حيث كتب تعليقاً على الصورة عبر تويتر «عيد ميلاد سعيد ديدو ولولو».

يذكر أن هاني شاكر أثار خلال الأيام الماضية جدلاً كبيراً بعد أن أصدر قراراً بمنع نجوم المهرجانات من الغناء بمن فيهم الفنان محمد رمضان، وذلك بعد الضجة التي أثارتها أغنية بنت الجيران بتقديمها في التلفزيون المصري واحتوائها على كلمات تنافي العادات والتقاليد العربية بحسب وصف هاني شاكر.

وكان هاني شاكر قد منع مطربي المهرجانات من الغناء العام الماضي أيضاً من خلال بيان صحفي جاء فيه «أن النقابة تخشى أن يكون من بين هؤلاء من أطلقوا عليهم «عناصر غير مؤهلين» وقد يكون من بينهم من يخفي أغراضاً أخرى لا تمت إلى الفن بصلة، بل قد تسيء إلى أمن الوطن».

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