شاهد.. جوهرة في وصلة رقص جديدة مع أمينة: “اتقل تتكيف”

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 04:54 مساءً - نشرت الراقصة الروسية جوهرة، المقيمة في مصر، مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة جمعتها بالفنانة المصرية أمينة وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت جوهرة وأمينة، في الفيديو، وهما يرقصان على اغنية “اتقل تتكيف” ويتفاعلان مع كلماتها بأسلوب طريف.

يذكر ان أمينة كانت قد طرحت مؤخرا فيديو كليب الاغنية على اليوتيوب والذي تخطى عدد مشاهديه المليونين والنصف حتى الان.