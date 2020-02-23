صقر لـ"الخليج 365": الرقابة لم تحذف أي مشهد من "رأس السنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج محمد صقر، إن السبب وراء تأجيل طرح فيلم "رأس السنة" لعام تقريبًا، يرجع إلى تأخر إصدار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لتصريح العرض.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مقدرش أقول إن التأخير كان سببه حاجة في محتوى الفيلم، لأن الرقابة لم تطلب أي تعديل ولم يُحذف شيء من الفيلم، فالموضوع كان إداري بحت وله علاقة بالتوقيت".

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، إخراج محمد صقر، بطولة شيرين رضا، بسمة، إياد نصار، علي قاسم، هدى المفتي.