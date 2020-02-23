إيرادات السبت.. "Sonic The Hedgehog" الأول و"1917" بالمركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Sonic The Hedgehog"، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق أمس السبت 22 فبراير، إيراد قُدر بـ151 ألفًا و827 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Bad Boys For Life"بطولة ويل سميث، والذي حقق 142 ألفًا و830 جنيها، وحصل على المركز الثالث فيلم الرعب الأمريكي "Brahms: the boy 2" محققًا 94 ألفًا و297 جنيهًا، واحتل المركز الرابع فيلم "Birds of prey" بطولة Margot Robbie، بعد تحقيقه 62 ألفًا و13 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "fantasy island" محققًا 54 ألفًا و814 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson ، محققًا 41 ألفًا و833 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Dolittle" بطولة روبرت داوني جونير، وحقق 29 ألفًا و810 جنيهات.

في المركز الثامن يأتي فيلم "The Room" وحقق 23 ألفًا و751 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "1917" بطولة George MacKay، بعد تحقيقه 21 ألفًا و487 جنيها، وجاء في المركز العاشر فيلم "Kill Chain" بطولة نيكولاس كيدج، بعد تحقيقه 17 ألفًا و882 جنيهًا.