تراند اليوم : بعد طلاق دام شهورًا.. ممثل مصري يفاجأ الجميع بعودته إلى زوجته

بعد شهور من انفصالهما، عاد الممثل عمرو سعد، وزوجته شيماء فوزي إلى بعض.

وقال "رابي" نجل عمرو سعد، إن والديه عادا إلى بعض من جديد، بعد أن أعلنت والدته انفصالهما في أكتوبر الماضي، معتبرًا أن ما حدث بينهما كان مجرد خلاف مر منذ فترة طويلة.

وفاجأ "عمرو"، أبناءه بعودة أمهم إليه، وأقام حفلاً صغيرًا لأهله وأصدقائه أعلن فيه عن مفاجأة إعادة ورد زوجته وأم أولاده، واستئناف الحياة معها.

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وكانت قد أعلنت في أكتوبر الماضي طلاقها، وكتبت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد"، وأشارت إلى أنها طلقت وأصبحت مستقلة من الآن.

وكانت آخر صورة جمعت بين عمرو سعد وزوجته تم نشرها عبر حسابها على "إنستجرام" في 15 سبتمبر الماضي وعلقت عليها قائلة: حبي معك رجل وامرأة يتقنان الجنون فالعشق والحب مباح".

يذكر أن فيلم "حملة فرعون"، هو آخر أعمال عمرو سعد، وقد شارك فيه الملاكم العالمي مايك تايسون.

