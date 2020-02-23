تطورات الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق ” حسني مبارك “

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 02:53 مساءً - نشر ” علاء مبارك ” نجل الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كشف من خلالها عن تطورات حالة والده الصحية في الوقت الحالي .

فكتب في تغريدته قائلا : ” دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب ” .

وفي رده على أحد المتابعين الذي أراد الاطمئنان على صحة الرئيس الأسبق أجاب علاء مبارك بإنه مازال في غرفة العناية المركزة .

يذكر أن حسني مبارك كان قد دخل إلى مستشفى الجلاء العسكري في نهاية شهر يناير الماضي جراء إصابته بوعكة صحية .. وبعد إجرائه لعدد من الفحوصات الطبية أجريت له عملية استئصال ورم من المعدة .

وتتكتم إدارة المستشفى على أي تفاصيل حول إذا كان الورم الذي تمت إزالته حميدا أم خبيثا حيث جرى تحليله وبناء عليه يتلقى العلاج .