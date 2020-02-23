غدًا.. شارموفرز يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

يستعد فريق شارموفرز لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء غدًا، الأثنين، ومن المتوقع أن يشهد الحفل عدد جماهيري كبير.
ومن المقرر ان يقدم شارموفرز خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم التييحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
الجدير بالذكر أن احتفلت شارموفرز العام الماضي بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، الذي ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنيةالرئيسية "انفصام"، بجانب أغنيات "رقصت، دنيا، حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسي، إضافة إلى أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما في شكل فيديو كليب خلال العام الماضي.
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