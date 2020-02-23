خاص الفن- مرام علي: اعتذرت عن عملين وهذه تطورات شخصيتي في "عروس بيروت"

ميرنا وليد - بيروت - سافرت الممثلة السورية ​مرام علي​ إلى تركيا لتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "​عروس بيروت​".

وتستكمل في الجزء الجديد لعب شخصية "نايا الضاهر" التي حققت نجاحاً كبيراً في الجزء الأول، مشيرة بشكل خاص وحصري لموقع "الفن" إلى أن الشخصية ستشهد تغييراً كبيراً على مستويي الشكل والمضمون، ومن خلالها سينقلب السحر على الساحر. وأكدت أنها اعتذرت هذا العام عن عملين لتزامن تصويرهما مع تصوير "عروس بيروت"، الأول في مصر بعنوان "ضحايا حلال" مع المخرج أحمد مدحت، والثاني في سورية بعنوان "شارع شيكاغو" للمخرج محمد عبد العزيز. وبذلك فإن مرام علي ستكتفي بعمل واحد في الموسم الرمضاني القادم للعام الثاني على التوالي.

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