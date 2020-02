نجم The Lord Of The Ring يستقبل طفله الأول

ميرنا وليد - بيروت - كشفت صحيفة UsWeekly أن النجم ​إليجاه وود​ قد استقبل طفله الأول من دون الكشف عن اي تفاصيل اخرى حول الموضوع. وكان نجم The Lord Of The Ring قد شوهد في يوليو عام 2019 مع حبيبته المنتجة ميت ماري كونجسفيد في ​لوس أنجلوس​ بينما كان الحمل واضحا عليها من خلال بطنها المنفوخ الا ان ما اثار الشبوهات هو ظهورها في أوائل هذا الشهر خلال العرض الاول من فيلم Emma حيث لم يظهر عليها علامات الحمل وكانت تحمل كأساً من الشامبانيا ما جعل الصحافة تؤكد انهما استقبلا طفلهما قبل فترة الا انهما لم يعلنا ذلك حتى الآن

