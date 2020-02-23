هاري وميغان: ملكة بريطانيا لا تملك كلمة “ملكي”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر هاري وميغان، دوق ودوقة ساكس، بياناً على موقعهما الإلكتروني بشأن عزم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حرمان الاثنين من استخدام وصف “ملكي” في علامتهما التجارية.

وجاء البيان بعدما أعلن الاثنان أنهما سيتوقفان عن استخدام كلمة “ملكي” في العلامة التجارية التي سيطلقانها الربيع المقبل.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم، أن البيان جاء فيه: “رغم أنه لا يوجد سلطة للتاج الملكي أو لمجلس الوزراء، على استخدام كلمة (ملكي) في الخارج، لا يعتزم دوق أو دوقة ساكس، استخدام كلمة ساكس رويال أو ملكي داخل المملكة المتحدة أو خارجها عندما تنتهى الفترة الانتقالية في ربيع عام 2020”.

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وأضاف البيان: “وفقاً لما تم الاتفاق عليه في يناير الماضي، سيحتفظ دوق ودوقة ساكس بلقب السمو الملكي، لذلك سيستمر رسمياً لقبهما صاحب السمو الملكي دوق ساكس وصاحبة السمو الملكي دوقة ساكس، لن يستخدم دوق ودوقة ساكس لقبهما الملكي، حيث إنهما لن يكونا عضوين عاملين بالأسرة الملكية بداية من ربيع 2020”.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن دوق ودوقة ساكس، سيستمران في طلب حماية دائمة لهما ولنجلهما، بسبب الوضع العام للدوق لكونه وُلد في أسرة ملكية، وخدمته العسكرية والوضع المستقبلي للدوقة، والتهديدات والمخاطر المشتركة التي جرى توثيقها بصورة خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأعلن قصر باكنغهام، الشهر الماضي، أن هاري (البالغ 35 عاماً) وميغان (البالغة 38 عاماً) لن يكونا عضوين عاملين في العائلة الملكية في المستقبل.