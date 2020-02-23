ممثل أمريكي شهير ينهي تأييده لترامب

أعلن الممثل والمخرج السينمائي الأمريكي الشهير، كلينت إيستوود، اعتزامه دعم الملياردير مايكل بلومبرج في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وليس الرئيس دونالد ترامب كما فعل قبل نحو 4 سنوات.

وقال إيستوود، البالغ 89 عاما، والذي نال عدة جوائز أوسكار خلال مسيرته، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه يرثي حال طبيعة السياسة "المشاكسة" البشعة في الولايات المتحدة هذه الأيام، رغم تقديره لبعض الأمور الحسنة التي قام بها ترامب.



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وأشار إيستوود الى أنه على ترامب أن يتصرف "بطريقة أكثر رقيا، وبدون إطلاق تغريدات ونعوت على أشخاص"، رغم أنه كان من أشد الداعمين لترامب عام 2016 ضد هيلاري كلينتون، التي كان يخشى أن "تسير على خطى باراك أوباما" في حال فازت، وفق ما قال حينذاك.



وأضاف في المقابلة التي نشرت الجمعة: "أفضل شيء يمكن فعله هو أن نتمكن من إيصال مايكل بلومبرج"، قطب الإعلام البالغ 78 عاما الذي قفز إلى حلبة المنافسة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي.



وإيستوود المعروف بأدواره في أفلام الغرب الأمريكي والشرطي المارق هاري كالاهان في سلسلة أفلام "هاري القذر"، تولى في السابق رئاسة بلدية مدينة كارميل في كاليفورنيا.



وأربك إيستوود المؤسسة السياسية الأمريكية عام 2012 عندما صعد إلى المنبر خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي كان يتبنى ترشيح ميت رومني للرئاسة، وقام بمخاطبة كرسي فارغ متخيلا أن باراك أوباما يجلس عليه.

