بعد تخلّيه عن دوره الملكي.. الأمير هاري: “خضعت لعلاج نفسي لسنوات”

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الأمير هاري، عن خضوعه لعلاج استمر لسنوات بسبب مقتل والدته، وكيف أثر هذا الأمر على قراره بترك العائلة البريطانية المالكة.

وتحدث الأمير هاري عن مشكلات الصحة العقلية وخضوعه لعلاج نفسي في الأعوام الماضية بسبب حادث وفاة والدته الأميرة ديانا في العام 1997، وذلك خلال حفلة لإحدى الشركات في مدينة ميامي الأميركية.

واعتبر أنّه قرّر التخلي عن مهامه الملكية لحماية عائلته مما مرّ به في طفولته، مشيراً الى أنّ القرار لم يكن سهلاً عليهما أبداً.