متابعة بتجـــــــــرد: كشف الأمير هاري، عن خضوعه لعلاج استمر لسنوات بسبب مقتل والدته، وكيف أثر هذا الأمر على قراره بترك العائلة البريطانية المالكة.
وتحدث الأمير هاري عن مشكلات الصحة العقلية وخضوعه لعلاج نفسي في الأعوام الماضية بسبب حادث وفاة والدته الأميرة ديانا في العام 1997، وذلك خلال حفلة لإحدى الشركات في مدينة ميامي الأميركية.
واعتبر أنّه قرّر التخلي عن مهامه الملكية لحماية عائلته مما مرّ به في طفولته، مشيراً الى أنّ القرار لم يكن سهلاً عليهما أبداً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تخلّيه عن دوره الملكي.. الأمير هاري: “خضعت لعلاج نفسي لسنوات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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